Путину подарили пояс против злых духов

Президенту России Владимиру Путину в музее Ханты-Мансийска рассказали местную легенду о сотворении мира и подарили охотничий пояс. Глава государства осмотрел экспозицию перед началом заседания Совета по национальным отношениям, передает ТАСС в пятницу, 26 октября.

В Музее природы и человека глава государства ознакомился с экспозицией «Связь времен», которая включает разделы, посвященные мифам и легендам.

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Местная сказительница и поэтесса спела Путину песню и подарила ему охотничий пояс из кожи, украшенный амулетами местных охотников, которые охраняют их от злых духов, бед и напастей и приносят удачу, пишет агентство.

Владимир Путин любит отдыхать на открытом воздухе. Видео и фото материалы с рыбалки или охоты с участием президента неоднократно публиковались на сайте Кремля. В августе прошлого года кадры с охоты Путина на щуку вызвали большой интерес у интернет-аудитории. В ходе одной из прямых линий российский лидер признался, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, которую он поймал во время рыбалки в Туве в 2013 году.

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