В сети появилось видео подводной охоты Путина на щуку

Пресс-служба Кремля распространила видео подводной охоты президента России Владимира Путина на щуку в Туве. Кадры, снятые на закрепленную на маске на экшн-камеру, опубликовал телеканал «Звезда».

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин перед рабочей поездкой в Амурскую область почти два дня провел в Туве, где побывал в труднодоступной тайге, покатался на квадроцикле, искупался в холодном озере и съездил на подводную рыбалку. «Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге добился своего», — добавил пресс-секретарь.

15 июня Путин рассказал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, пойманная четыре года назад.