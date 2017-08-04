Путин выпустил мальков в Байкал

Президент России Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в выпуске молоди омуля. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Глава государства при помощи сачка выпустил в озеро несколько мальков из контейнера, в котором их всего было 50 тысяч. После этого он потянул за специальный рычаг, отправив остальную рыбу в озеро.

Отмечается, что омуль был выращен в садках методом индустриального рыбоводства. Выпуск мальков ежегодно проводится компанией «Рыбозавод Байкал» совместно с филиалом «Главрыбвод» для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.

Перед посещением заповедника Путин побывал в Сибири на рыбалке. Отмечалось, что главе государства удалось поймать рыбу. «Было даже интереснее, чем раньше», — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля не стал уточнять, удалось ли президенту побить собственный рекорд, когда он выловил 21-килограммовую щуку.