Песков заинтриговал подробностями сибирской рыбалки Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать всех подробностей рыбалки главы государства в Сибири, пообещав рассказать о них позднее. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Удалось [поймать рыбу]. На днях мы дадим подробную информацию и картинку», — сказал он журналистам.

Песков также отказался уточнить, удалось ли президенту побить собственный рекорд, когда он выловил 21-килограммовую щуку. «Было даже интереснее, чем раньше! Расскажем об этом», — добавил представитель Кремля.

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Ранее в четверг сообщалось, что президент прибыл с рабочим визитом в Благовещенск. Отмечалось, что в ходе рабочего визита он посетит строящийся Амурский газоперерабатывающий завод и Нижне-Бурейскую ГЭС. Там же пройдет совещание по инвестиционным проектам. После этого в его графике значится поездка в Бурятию.

О том, что глава государства выделит время на рыбалку перед рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ стало известно 1 августа.

В июле в ходе прямой линии российский лидер рассказал, что самым большим уловом за всю его жизнь стала 20-килограммовая щука, пойманная им в Туве.