Путин заподозрил кого-то в утяжелении его 20-килограммовой щуки

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, что вес самой большой рыбы, которую он поймал, составил 20 килограммов.

«Честно говорю, при мне измеряли — было 20 килограммов, хотя многие считают, что она маловата была», — отметил глава государства.

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Путин допустил, что при взвешивании улов специально утяжелили. «Может там кто-то рядом стоял, немножко грузик подвесил, но я этого не заметил», — добавил президент.

Дело касается рыбалки на озере Токпак-Холь в Тыве, куда Путин ездил в июле 2013 года. Тогда он на спиннинг поймал щуку весом свыше 20 килограммов, что изумило интернет-пользователей. Одни, подкрепляя свою точку зрения фотографиями с собственным уловом, предположили, что вес рыбы был явно завышен. Другие решили, что щуку насадили на крючок водолазы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что даже егерь, который был вместе с Путиным, сказал, что раньше такого не видел.