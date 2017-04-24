Путин нашел место для рыбалки

Владимир Путин во время рыбалки в Красноярском крае, 2013 год

Президент России Владимир Путин поинтересовался состоянием Волги в районе Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании попечительского совета Русского географического общества один из докладчиков рассказал о состоянии Байкала и Волги. «В дельте Волги чище?» — уточнил глава государства.

Получив положительный ответ, он отметил, что тогда туда «на рыбалку будем ездить».

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В июле 2013 года Путин удачно порыбачил на озере Токпак-Холь в Тыве. Он на спиннинг поймал щуку весом свыше 20 килограммов, что изумило интернет-пользователей. Одни, подкрепляя свою точку зрения фотографиями с собственным уловом, предположили, что вес президентской рыбы был явно завышен. Другие решили, что щуку насадили на крючок водолазы.

«Даже егерь, который был вместе с Путиным, сказал, что такого раньше не видел», — констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер тянул рыбу более трех минут. Щуку пустили на котлеты.

Через несколько дней после рассказа Пескова президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что однажды на рыбалке на реке Припять в Гомельской области поймал сома весом 57 килограммов.

Владимиру Путину не чужды охота и рыбалка, конные и длительные пешие прогулки, а также ночевки в тайге.