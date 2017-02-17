Путин сходил на спектакль по мотивам «Маленького принца» с Хабенским

Президент России Владимир Путин побывал в Сочи на спектакле «Не покидай свою планету», который открыл десятый Зимний Международный фестиваль искусств под руководством дирижера Юрия Башмета. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 17 февраля.

Спектакль создан по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Постановка разрабатывалась режиссером Виктором Крамером совместно с театром «Современник». Главную роль в нем исполняет российский актер Константин Хабенский.

Журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов написал в Twitter, что рядом с Путиным в зале сидят солист Мариинского театра Евгений Чернядьев и солистка оперы Дара Савинова. «В эпизоде про Лиса Хабенский спустился в зал и пошел к Путину, но не дошел. Выбрал для экспромта другого человека среди зрителей», — отмечает он.

Фестиваль продлится до 26 февраля. Среди его участников, в частности, солисты Большого и Мариинского театров. В рамках мероприятия впервые в России выступит десятикратный обладатель «Грэмми», кубинский трубач Артуро Сандоваль.

2 декабря глава государства отметил, что все больше россиян отдают предпочтение содержательному, «умному досугу». Около 120 миллионов россиян в год посещают музеи, 39 миллионов — театры, подчеркивал Путин.