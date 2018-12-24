У «Лидеров России» появилась новая задача

Участникам конкурса управленцев «Лидеры России» для выхода в финал необходимо будет выполнить социально значимое действие для своего региона, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его цитирует агентство Rambler News Service в понедельник, 24 декабря.

По словам Кириенко, конкурсанты должны сами выбрать проект для реализации. «Мы не будем давать готовые задания... То есть вы сами должны выбрать, что является важным для вашего региона», — подчеркнул он.

20 декабря президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил о важности подготовки эффективных руководителей государственного аппарата. В этой связи он отметил кадровый проект «Лидеры России».

В этом году всероссийский конкурс для управленцев проходит во второй раз. По итогам первого сезона победителями стали 103 человека, из них двое стали губернаторами, трое — заместителями федеральных министров. Еще на этапе отборочных туров многие участники получили приглашения на работу. В этом году география конкурса расширилась — в нем могут принять участие люди со всего мира. Соответствующее решение приняли организаторы в связи с возросшей популярностью мероприятия.

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