Путин поддержал «Лидеров России»

В России необходимо уделять особое внимание подготовке эффективных руководителей и повышению их квалификации. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, 20 декабря. Его слова приводятся на портале «Россия — страна возможностей».

По словам главы государства, данные цели реализуются в рамках специальных программ и проектов, в частности, таких как конкурс управленцев «Лидеры России» и программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

«Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Среди них тоже есть много очень порядочных и деятельных людей. Это факт, от этого никуда не деться», — добавил российский лидер.

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Как отмечается в сообщении портала, в итоге начиная с 2017 года 15 слушателей программы подготовки высшего кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС стали губернаторами, еще два — министрами, и 21 — заместителями министров. Кроме того, высокие должности получили и 76 финалистов конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов. Так, двое из них стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров. Еще 11 человек получили назначения в органы государственной власти федерального уровня, 35 — регионального.

Первый сезон всероссийского конкурса для управленцев в области государственного управления и бизнеса стартовал прошлой осенью и завершился в феврале нынешнего года. Победителями стали 103 человека. Многие участники еще во время состязания получили новые должности. К примеру, Ильнар Гирфанов из Казани стал руководителем программно-идеологического департамента политического управления ЦИК «Единой России». После череды назначений конкурс стали называть социальным лифтом.

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