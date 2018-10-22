Женщины заинтересовались возможностью стать «Лидерами России»

Доля женщин среди участников второго конкурса управленцев «Лидеры России» в настоящий момент составляет 22,3 процента. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия в понедельник, 22 октября.

Лидирует по количеству заявок от представительниц прекрасного пола Дальневосточный округ — 24,6 процента. Следом идут Сибирский и Северо-Западный округа.

«В число наставников конкурса "Лидеры России" вошли такие известные управленцы как заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, председатель ЦИК Элла Памфилова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и другие известные женщины-руководители. История их карьерного продвижения подтверждает широкие возможности для женщин по достижению высоких результатов», — рассказал руководитель проекта Алексей Комиссаров.

10 октября Эльвира Набиуллина призвала россиянок активнее участвовать в «Лидерах России». Она предположила, что проект поможет в борьбе с гендерным «стеклянным потолком», из-за которого женщинам сложнее добиваться руководящих постов.

В прошлом сезоне победителями конкурса стали 103 человека. Из них двое стали губернаторами, трое — заместителями федеральных министров.

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