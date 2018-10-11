Названо число желающих стать «Лидерами России»

За первые сутки на участие в конкурсе «Лидеры России» было подано 24308 заявок, сообщается на сайте мероприятия.

«На конкурс 2017-2018 годов было подано около 200 тысяч заявок. На второй конкурс «Лидеры России» всего за сутки с момента его запуска подано уже более 24 тысяч заявок из разных регионов России и всего мира. Регистрация на конкурс открыта до 24 октября, и мы ожидаем, что заявок будет больше, чем в прошлом году», – сказал руководитель проекта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он добавил, что в этом году участвовать в мероприятии смогут люди со всего света. Главное условие — владение русским языком.

На данный момент больше всего заявок подано в Центральном федеральном округе (37,4 процента). Далее следуют Приволжский (14,2 процента), Северо-Западный (13 процентов), Сибирский (10), Уральский (9,8), Южный (8,7), Дальневосточный (3,7), Северо-Кавказский (3,14) округа.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина призвала россиянок активнее участвовать в «Лидерах России». Она предположила, что проект поможет в борьбе с гендерным «стеклянным потолком», из-за которого женщинам сложнее добиваться руководящих постов.

В прошлом сезоне победителями конкурса стали 103 человека. Из них двое стали губернаторами, трое — заместителями федеральных министров.

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