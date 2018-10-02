В России вновь выберут лучших управленцев

Стартует второй сезон конкурса молодых управленцев «Лидеры России». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 2 октября.

«Старт конкурса состоится 10 октября, в этот день будет пресс-конференция, на которой мы озвучим все изменения, которые произойдут в этом году в проведении конкурса. Сразу после пресс-конференции начнется прием заявок для участия в конкурсе», — рассказал руководитель автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, интерес к мероприятию растет и «заявок на конкурс точно будет больше, чем в прошлом году».

Первый сезон всероссийского конкурса для управленцев в области государственного управления и бизнеса «Лидеры России» стартовал прошлой осенью и завершился в феврале нынешнего года. Победителями стали 103 человека. Многие участники по итогам конкурса получили новые должности как на федеральном, так и на региональном уровнях. К примеру, Ильнар Гирфанов из Казани стал руководителем программно-идеологического департамента политического управления ЦИК «Единой России».

12 сентября победители первого конкурса поднялись на Эльбрус и открыли там одноименный клуб.

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