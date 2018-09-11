Конкурс «Лидеры России» стал социальным лифтом

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, выступая на Восточном экономическом форуме (IV ВЭФ), назвали конкурс «Лидеры России» настоящим социальным лифтом. Ранее оба управленца стали победителями «Лидеров России».

Программа кадрового управленческого резерва и Всероссийский конкурс «Лидеры России» были запущены в 2017 году, как часть новой системы социальных лифтов. В 2017-2018 годах в этих мероприятиях приняли участие и обучились 74 человека. Среди них заместители руководителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры компаний с государственным участием, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители руководства субъектов РФ. По результатам обучения в рамках этих инициатив 22 управленца получили новые назначения, включая министра транспорта РФ Евгения Дитриха и министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

«Для меня это настоящий социальный лифт, когда я сменил сферу деятельности с банковской перешел на госслужбу. Здесь совсем другие задачи, более интересные, на мой взгляд», — говорит Илья Торосов. Максим Сорокин, в свою очередь, отметил, что, благодаря конкурсу, ему удалось познакомиться со многими людьми, наладить горизонтальные связи, в том числе в госструктурах: «И самое главное, что этот конкурс стал для меня некой отправной точкой, которая помогла мне перейти на госслужбу, потому что я всю жизнь хотел пользу стране приносить». По его словам, он будет «подталкивать» своих сотрудников к тому, чтобы они участвовали в следующем конкурсе, поскольку это очень полезно с точки зрения развития». Илья Торосов сообщил, что в его команде в должности начальника отдела уже работает один из финалистов конкурса.

Всего в нынешнем ВЭФ принимает участие 10 выпускников программы кадрового управленческого резерва и 14 победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В мероприятиях форума также участвуют выпускники I потока программы кадрового управленческого резерва, в том числе министр транспорта РФ Евгений Дитрих и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября.