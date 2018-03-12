«Лидеров России» устроили в администрацию президента

Более сорока участников конкурса талантливых управленцев «Лидеры России» получили новые назначения, в том числе в администрации президента, федеральных и региональных органах исполнительной власти. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

«Общее количество кадровых решений, с учетом ранее произведенных, достигло 45, что подтверждает статус конкурса как эффективного социального лифта», — говорится в сообщении.

В частности, премьер-министр Дмитрий Медведев своими распоряжениями назначил победителей конкурса Олега Салагая заместителем министра здравоохранения, Павла Сорокина заместителем министра энергетики, Илью Торосова заместителем министра экономического развития.

Кроме того, два назначения состоялись в государственные агентства по развитию Дальнего Востока,

трех новых министров получили региональные органы власти. Также новые назначенцы из числа участников конкурса управленцев будут работать в Федеральной налоговой службе, госкорпорации «Роскосмос», Сбербанке.

Победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Лысов, получивший назначение в администрацию президента РФ, признался, что данное предложение стало для него неожиданным, и назвал это большой честью.

Лысов родился в 1985 году, окончил экономический факультет Вологодского государственного технического университета, до назначения — заместитель генерального директора по развитию АО "Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог" Вологодской области.

«Конечно, рад. Это большая честь — работать в администрации президента. Это было неожиданное предложение», — сказал Лысов в беседе с РИА Новости.

5 марта сообщалось о назначении 14 участников конкурса управленцев на ответственные должности в крупные государственные и частные корпорации. Конкурсанты были трудоустроены в такие кампании как «РЖД», «Росатом», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Ренова».

2 марта президент Владимир Путин отметил, что многих «Лидеров России» готовы пригласить на работу в правительство, региональные структуры и крупные компании, что поможет стране создать неполитизированную и прозрачную систему социальных лифтов для формирования кадрового резерва.

Финал конкурса проходил в Сочи с 6 по 11 февраля, в результате были определены 103 победителя. В течение года они смогут получить карьерные консультации у представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.

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