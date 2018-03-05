Финалист «Лидеров России» получил высокий пост на Ямале

Финалист Всероссийского конкурса «Лидеры России» от Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Горпинченко займет пост заместителя главы администрации Нового Уренгоя. Такое решение было принято на личной встрече с губернатором округа Дмитрием Кобылкиным, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

«Меня удивило, что ребята — успешные в бизнесе готовы идти на службу государственную и муниципальную. При этом они настроены работать в интересах людей, готовы менять жизнь к лучшему», — прокомментировал назначение Дмитрий Кобылкин.

В правительстве добавили, что хотели бы видеть в команде человека с новым видением управления территорией.

Сам 40-летний Алексей Горпинченко сообщил изданию, что готов привнести в управление городом новое, сохранив лучшие наработки коллег. Отмечается, что сейчас он занимает должность заместителя начальника управления аварийно-восстановительных работ по общим вопросам ООО «Газпром добыча Уренгой», а также является лауреатом проекта «Губернаторская сотня» окружной программы «Кадровый резерв – профессиональная команда страны». Известно, что он женат и воспитывает двоих детей.

2 марта президент России Владимир Путин отметил, что многих участников конкурса «Лидеры России» готовы пригласить на работу в правительство, региональные структуры и крупные компании, что поможет стране создать неполитизированную и прозрачную систему социальных лифтов для формирования кадрового резерва.

Финал конкурса проходил в Сочи с 6 по 11 февраля, в результате были определены 103 победителя. В течение года они смогут получить карьерные консультации у представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.

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