Более десятка «Лидеров России» получили ответственные должности

14 участников конкурса управленцев «Лидеры России» из разных регионов получили новые назначения на ответственные должности в крупные государственные и частные корпорации, органы власти. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба проекта в понедельник, 5 марта.

«Новые назначения охватывают важнейшие отрасли российской экономики и социальной сферы: переработку урана и добычу нефти, модернизацию железнодорожного транспорта и функционирование аэропортов, расширение инфраструктуры связи и поддержку малого бизнеса, развитие общественных институтов и образовательных проектов, повышение эффективности государственного управления регионами и улучшение качества местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Конкурсанты были трудоустроены в такие кампании как «РЖД», «Росатом», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Ренова». В частности, победитель конкурса Алексей Горпинченко стал заместителем главы администрации Нового Уренгоя по экономике, финалист Сергей Тугушев из Королева занял пост замруководителя Общественной палаты Московской области.

2 марта президент России Владимир Путин заявил, что многих участников конкурса «Лидеры России» готовы пригласить на работу в правительство, региональные структуры и крупные компании. Глава государства также добавил, что считает важным создать в стране неполитизированную и прозрачную систему социальных лифтов для формирования кадрового резерва.

Финал конкурса проходил в Сочи с 6 по 11 февраля, в результате были определены 103 победителя. В течение года они смогут получить карьерные консультации у представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!