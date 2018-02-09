Финалистов «Лидеров России» оценят школьники

Сочинские старшеклассники станут экспертами финала всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», сообщил член экспертного совета проекта Павел Безручко. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 9 февраля.

«Участникам предстоит утром поехать в школы города Сочи и для старшеклассников провести открытый урок на тему лидерства. Его будут оценивать сами старшеклассники по анонимным анкетам», — сказал рассказал Безручко.

Он уточнил, что финалисты должны будут за 20 минут рассказать учащимся о лидерстве и вызвать интерес к теме, каждый урок проведет случайно сформированная пара конкурсантов. Мероприятие запланировано на 10 февраля. Всего в проекте принимают участие шесть школ.

Результаты оценки открытых уроков детьми участники конкурса смогут увидеть в индивидуальном отчете, который будет доступен каждому финалисту в его личном кабинете.

Накануне финалисты всероссийского конкурса получили оценки от 39 наставников, среди которых руководители федеральных и региональных органов власти и топ-менеджеры крупнейших российских компаний. В целом потенциал их управленческих решений был оценен высоко.

Торжественное открытие финального этапа конкурса управленцев, организованного по поручению президента России Владимира Путина, состоялось в среду, 7 февраля. Финальные мероприятия для участников конкурса будут проходить до 11 февраля. Всего в заключительном этапе состязания участвуют 300 человек.

