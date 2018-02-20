Тюменский губернатор предложил «Лидеру России» работу

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев предложил одному из победителей конкурса «Лидеры России» Максиму Скворцову возглавить агропромышленную лизинговую компанию — ТАЛК. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Максим — один из 103 победителей, в ходе конкурса он успешно преодолел все этапы и продемонстрировал высокие деловые и управленческие качества лидера», — сказала собеседница агентства.

По словам Скворцова, он мечтает стать экспертом в области управления, поэтому после конкурса опять поступил в тюменский университет, где обучается по специальности «Государственное и муниципальное управление». Первое высшее образование он получил в том же учебном заведении по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». «Эйфория после награждения в конкурсе "Лидеры России" проходит и наступает время анализа и рефлексии, я понимаю, как многому мне нужно еще научиться», — пояснил он.

В сообщении агентства не уточняется, принял ли победитель конкурса приглашение на работу.

Финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» проходил в Сочи с 6 по 11 февраля. По итогам конкурса определены 103 победителя, в частности, в их число вошли шесть сотрудников компании «Газпром нефть». В течение года они смогут получить карьерные консультации у представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений. 300 финалистов конкурса, организованного по поручению президента России, получат образовательные гранты в размере до одного миллиона рублей.

ТАЛК занимается обновлением и модернизацией основных фондов, предприятий агропромышленного комплекса юга Тюменской области.