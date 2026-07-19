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Из жизни
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11:17, 19 июля 2026Из жизни

В Нью-Йорке зафиксировали две смерти из-за вспышки «болезни легионеров»

NYP: Два заразившихся легионеллезом в Нью-Йорке человека не выжили
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Из-за вспышки «болезни легионеров» в городе США не выжили два человека. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Смерти заразившихся легионеллезом людей зафиксировали в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Уточняется, что количество зараженных уменьшается, что свидетельствует об устранении источника инфекции.

На данный момент подтверждено 72 случая заражения, 50 человек госпитализированы. Девять инфицированных остаются под наблюдением врачей. Все жертвы вспышки «болезни легионеров» проживали в Верхнем Ист-Сайде и были связаны с очагами инфекции в районах Карнеги-Хилл и Йорквелл.

Ранее биолог предупредила о скрытой опасности в лейке душа. Дело в том, что внутренняя поверхность лейки и душевых шлангов — благоприятная среда для развития микроорганизмов.

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