Президент раскрыл планы пригласить «Лидеров России» в правительство

Многих участников конкурса «Лидеры России» готовы пригласить на работу в правительство, региональные структуры и крупные компании, заявил президент Владимир Путин. Его слова в пятницу, 2 марта, передает РИА Новости.

«Молодые люди эти, действительно, любо дорого посмотреть, вот реально талантливые и перспективные. Некоторые из них уже добились серьезных результатов. По поводу того, что на них, в хорошем смысле этого слова, глаз положили, да, это так. И я знаю, что некоторых уже намерены пригласить, причем на очень высокие позиции и в правительстве, и в региональные структуры, и в наши крупнейшие компании. Я думаю, в ближайшее время это произойдет», — заявил Путин на медиафоруме ОНФ.

Президент также заявил, что считает важным создать в России неполитизированную и прозрачную систему социальных лифтов для формирования кадрового резерва. «И очень важно, чтобы это было не "позвоночное право", как говорили в Советском Союзе, не по звонку, чтобы отбирали, а по личным и деловым качествам», — подчеркнул Путин.

Финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» проходил в Сочи с 6 по 11 февраля, были определены 103 победителя. В течение года они смогут получить карьерные консультации у представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений. В конце февраля губернатор Тюменской области Владимир Якушев предложил одному из победителей конкурса «Лидеры России» Максиму Скворцову возглавить агропромышленную лизинговую компанию.

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