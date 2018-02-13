Советскую школу наставничества задумали возродить

Систему наставничества необходимо возродить в современной России, заявил заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко в ходе открытия форума «Наставник». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 13 февраля.

«Этот конкурс («Лучшие практики наставничества» — прим. «Ленты.ру»), этот форум и вся система по поддержке наставничества должны стать постоянными и приносить огромный результат для тысяч и тысяч мальчишек и девчонок, которые без вашей помощи просто не смогут найти себя в жизни», — сказал Кириенко, обращаясь к участникам.

По его словам, компьютерные программы и технологии не способны передавать мировоззренческие ориентации: «Все равно навыки знания, особенно ценности, передаются от человека к человеку». Он также подчеркнул, что хорошим наставником нельзя стать «в силу должностных обязанностей, по приказу или за материальное поощрение».

9 февраля директор по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин сообщил, что заявки на участие в деловой программе форума подали более десяти тысяч человек. В частности, мероприятие заинтересовало сотрудников крупнейших государственных корпораций, федеральных и региональных органов власти, лидеров проектов, студентов и представителей СМИ из всех регионов.

В середине января Кириенко, анонсируя новый конкурс, заявил, что система наставничества была очень хорошо отработана в советские годы, а сегодня незаслуженно забыта.

Форум «Наставник» пройдет с 13 по 15 февраля на ВДНХ. В рамках форума проводится всероссийский конкурс «Лучшие практики наставничества», который направлен на повышение роли и статуса наставников в современной России.