Профессиональными наставниками захотели стать сотни россиян

Более десяти тысяч человек подали заявки на участие в деловой программе форума «Наставник», который пройдет в Москве в середине февраля, сообщил директор по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 9 февраля.

Как уточнил Карачин, форум заинтересовал сотрудников крупнейших государственных корпораций, федеральных и региональных органов власти, лидеров проектов, студентов и представителей СМИ из всех регионов России. По его словам, в рамках мероприятия будут названы победители всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества», который собрал более четырех тысяч заявок на участие.

Форум «Наставник» направлен на развитие профессиональной среды наставничества в России. Он пройдет с 13 по 15 февраля на площадке 75 павильона ВДНХ в Москве. Деловая программа форума условно разделена на четыре основных блока: наставничество на производстве, в социальной сфере, в образовании и кружковом движении, в бизнесе и предпринимательстве.

16 января первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко анонсировал новый конкурс «Лучшие практики наставничества». Он подчеркнул, что система наставничества была очень хорошо отработана в советские годы, а сегодня незаслуженно забыта. При этом, добавил он, никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к человеку.

11 октября 2017 года стартовал конкурс «Лидеры России», направленный на поддержку молодых, но состоявшихся управленцев. Финалисты конкурса получат гранты на сумму один миллион рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. В настоящее время в Сочи идет заключительный этап конкурса.