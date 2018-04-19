Еще более десятка «Лидеров России» получили высокие посты

Еще 12 участников конкурса «Лидеры России» получили должности в федеральных и региональных органах исполнительной власти, а также в государственных учреждениях и институтах развития. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщается на сайте проекта.

«Возрастной диапазон 12 конкурсантов, получивших новые назначения, от 27 до 44 лет. Это подтверждает результативность конкурса "Лидеры России" для продвижения молодых управленцев нового поколения с высоким личностным и профессиональным потенциалом», — подчеркнули в пресс-службе проекта.

Так, девять участников конкурса были приглашены на должности руководителей в региональных органах исполнительной власти. В частности, победитель конкурса Алексей Алехин из Нижнего Новгорода возглавил департамент по развитию туризма и народно-художественных промыслов Нижегородской области, а Анна Козицына из Перми — проект «Молодежный резерв» в отделе госслужбы администрации губернатора Пермского края.

Еще один победитель «Лидеров России», Ильнар Гирфанов из Казани, стал руководителем программно-идеологического департамента политического управления ЦИК «Единой России».

Как пояснили в пресс-службе проекта, это уже третья волна назначений участников конкурса. Всего к настоящему времени общее число кадровых перестановок достигло 57. Отмечается, что новые назначения «Лидеров России» будут анонсированы уже в мае.

2 марта президент России Владимир Путин отметил, что многих «Лидеров России» готовы пригласить на работу в правительство, региональные структуры и крупные компании. По его словам, это поможет стране создать неполитизированную и прозрачную систему социальных лифтов для формирования кадрового резерва.

Финал конкурса проходил в Сочи с 6 по 11 февраля, в результате были определены 103 победителя. В течение года они смогут получить карьерные консультации у представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.

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