Будущие губернаторы ушли в заплыв

rbc.ru

Участники программы развития президентского кадрового резерва РАНХиГС, которую курирует Кремль, приняли участие в тимбилдинге. Тренировка, видео которой опубликовало РБК, состоялась в субботу, 21 июля.

Участники кадрового резерва вместе делали зарядку, занимались на тренажерах и соревновались в гонках на лодках по Гребному каналу в Москве.

Тренировал «резервистов» наставник сборной России по академической гребле Юрий Зеленкович, уточняет агентство. После гонки им прочли лекцию о здоровом образе жизни.

Учебная программа для воспитания новой управленческой элиты была создана по запросу Кремля, рассказал ее куратор проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Участники предыдущего потока уже получили назначения на высокие посты. К примеру, Дмитрий Азаров стал врио губернатора Самарской области.

В нынешнем потоке значатся 79 человек. Среди них — финалисты конкурса «Лидеры России», представители министерств, Госдумы, Совета Федерации и бизнеса.

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