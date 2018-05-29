Среди российских губернаторов обнаружили нового клона

Пользователи социальных сетей заметили сходство назначенного врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова с руководителями других российских регионов, получивших назначение за последний год. Это заставило россиян в очередной раз поверить в теорию о клонировании губернаторов.

Десятки записей посвящены зримому сходству Артюхова с другими временно назначенными губернаторами. В их числе врио главы Нижегородской области Глеб Никитин, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, а также исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.

«Невозможная прелесть. Надо бы, чтобы их для удобства и звали одинаково», — предлагает пользователь Ирина Помус в Facebook.

Кроме сходства с другими врио, пользователи отметили возраст Артюхова. Новоиспеченному руководителю ЯНАО 30 лет, он самый молодой в стране глава региона. В свете ранее озвученного Вероникой Скворцовой заявления о перспективе продления периода детства до 25-30 лет, возраст нового врио стал поводом для шуток.

«30 лет. Первый губернатор-ребенок по предлагаемой шкале Скворцовой», — пишет в Facebook основатель «Компьютерры» Дмитрий Мендрелюк.

О выпуске «новой серии андроидов», назначаемой на должности губернаторов, заговорили в сентябре 2017 года, когда назначения получили Никитин, Азаров и Бурков.

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