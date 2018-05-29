В России объявился 30-летний губернатор

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Дмитрий Артюхов

Президент Владимир Путин назначил вице-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова врио главы региона после перехода Дмитрия Кобылкина в Минприроды. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 29 мая.

30-летний Артюхов, участвовавший в конкурсе управленцев «Лидеры России», в случае победы на выборах станет самым молодым действующим губернатором. До этого самым молодым главой региона был губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которому сейчас 31 год. На момент назначения врио руководителя области в сентябре 2016 года ему было 30 лет.

Кандидатура Дмитрия Кобылкина, возглавлявшего ЯНАО с 2010 года, была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день.

Артюхов работает в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа с 2010 года. В качестве помощника Кобылкина он занимался экономическими вопросами и инвестициями. В начале 2016 года был назначен заместителем главы региона.

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