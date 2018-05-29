Путин поменял тюменского губернатора

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени Александра Моора. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 29 мая.

Должность тюменского губернатора оказалась вакантной после того, как прежний губернатор Владимир Якушев вошел в новый состав правительства и стал главой Минстроя. Моор будет руководить областью до выборов главы региона.

В свою очередь Александр Моор назвал переход с поста мэра Тюмени на новую должность неожиданным. «Что касается задач, то могу говорить только про оперативные задачи до того, как произойдут выборы, и жители Тюменской области выберут губернатора», — сказал он.

С 26 декабря 2005 года Моор был замгубернатора Тюменской области, с февраля 2011 года — первый замглавы администрации Тюмени. В феврале 2011 года назначен на должность главы администрации Тюмени.

Владимир Якушев возглавил регион в 2005 году, сменив на этом посту Сергея Собянина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!