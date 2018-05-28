Путин отправил в отставку магаданского губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 28 мая.

Временно исполняющим обязанности главы области назначен Сергей Носов, который до этого назначения занимал пост главы администрации Нижнего Тагила.

Ранее 28 мая глава Якутии Егор Борисов завил о сложении полномочий. «Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне», — объяснил чиновник.

Также в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года. «Стратегическая задача — сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым», — сказал он.

Печеный был назначен врио магаданского губернатора в 2013 году, сменив на посту главы области Николая Дудова, который руководил областью десять лет. На выборах Владимир Печеный набрал 73,11 процента при явке 32,28 процента. До этого он занимал пост мэра Магадана (избирался на эту должность в 2004 и 2008 годах).

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