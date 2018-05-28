Глава Якутии объявил об отставке

Глава Якутии Егор Борисов уйдет в отставку, об этом он сообщил в Instagram.

«Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне», — объяснил чиновник.

В Якутии 8 сентября 2019 года должны пройти очередные выборы главы региона. По мнению Борисова, их следует провести осенью 2018-го: «Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально».

Борисов начал карьеру в руководстве республики в 1992 году с должности заместителя, а затем первого зампредседателя правительства Якутии. С 2003 по 2010 год он возглавлял региональный кабинет министров, после этого до 2014-го был президентом Республики Якутия. В 2014 году Борисов победил на выборах главы региона, срок его полномочий — пять лет.

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