Помощник главы Якутии оскорбил стюардессу и устроил дебош в самолете

Полиция в аэропорту Шереметьево сняла с рейса Москва — Якутск компании «Аэрофлот» помощника главы Якутии Евгения Шигапова, который устроил дебош при посадке на рейс вместе с начальником и его женой. Чиновник нарушил порядок на борту самолета, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе авиаперевозчика.

Конфликт произошел 16 февраля. «Пассажиры Егор Борисов, Прасковья Борисова и Евгений Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов duty free и ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, словесно оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании. При этом пассажиры предъявляли свои служебные удостоверения», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение редакции.

Отмечается, что Шигапов попытался проникнуть в кабину пилотов, не реагируя на замечания и требования членов экипажа. Разбирательства, в ходе которых дебошира передали полиции, заняли более часа — все это время пассажиры ожидали вылета. Решается вопрос о привлечении помощника главы Якутии к ответственности по статье 11.17 КоАП России («Нарушение правил поведения на воздушном транспорте»).

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В свою очередь глава Якутии Егор Борисов, который также был участником инцидента, сообщил на своей странице в Instagram, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать ему и супруге посадочные талоны, их принесли позже с извинениями, но

«этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса помощника». Он добавил, что поручил аппарату правительства республики «дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку» действиям экипажа и стюардессы и при необходимости подготовить исковое заявление.

18 февраля анонимный Telegram-канал «Кремлевский рейтинг» опубликовал фотографию документа с описанием инцидента. В частности, говорится, что Борисов угрожал «снять всех с работы», ссылаясь на дружеские связи с министром транспорта и администрацией президента, а его помощник Шигапов «агрессивно» относился к членам экипажа и применил физическую силу по отношению к стюардессе. Борисову разрешили остаться на борту, так как за него вступилась жена и предъявила документы о том, что он недавно перенес операцию и ему нужна реабилитация.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, связанные с составлением черных списков авиапассажиров: теперь перевозчик или продавец билетов могут отказать пассажиру, включенному в подобный перечень за дебош на борту, в праве поездки и покупке билета.

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