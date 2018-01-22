Блондинку выгнали из полиции за скандальную славу на YouTube

Сотрудница петербургской полиции была уволена после публикации на YouTube записи ее пьяного дебоша, сообщает интернет-издание «Фонтанка». По мнению ее начальства, своим поведением старший сержант нанесла большой ущерб авторитету органов внутренних дел.

Видео, на котором пьяная сотрудница полиции Валерия Белова размахивает своим удостоверением, было опубликовано на YouTube 31 октября прошлого года и набрало больше сотни тысяч просмотров. В минутном ролике девушка, пошатываясь, демонстрирует бесстрашие администрации ресторана, угрожающей вызвать полицию.

Публикация стала причиной служебного расследования в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате коллеги Беловой установили: нетрезвая сержант без необходимости предъявляла служебное удостоверение и пыталась воспользоваться служебным положением в личных целях. На дату снятого на видео инцидента Белова находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Итогом расследования стал приказ об увольнении Беловой за недостойное противоправное поведение, порочащее честь сотрудника. Девушка занимала должность помощника оперативного дежурного. В органах внутренних дел она проработала более четырех лет.

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