Снятая с самолета за дебош жена Аршавина угрожала стюардессе тюрьмой

Жена бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которая была снята с борта самолета авиакомпании «Аэрофлот» с двумя детьми и няней за дебош, угрожала стюардессе тюрьмой. Об этом сообщает RT, публикуя скриншоты смс-переписки девушек.

«Ждите повестки в суд. За жестокое обращение с ребенком вам будет грозить от двух до четырех лет лишения свободы без права работы. Вас беспокоит Следственный комитет. Заявление на вас уже на столе. Плюс нарушений не было. "Аэрофлот" также вызовут в суд. Вы совершили огромную ошибку. Вы сняли с борта мать с двумя детьми, майора ФСБ Аршавину Алису Александровну», — написала Казьмина со своего номера.

Также отмечается, что перед снятием с рейса жена Аршавина предлагала одному из бортпроводников взятку в размере 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел 7 января. Казьмина попыталась пересадить няню к себе в бизнес-класс, хотя у той был куплен билет в эконом. Кроме того, она открыто нарушала требования безопасности во время подготовки к взлету. В свою очередь, в ФСБ открестились от жены Аршавина и заявили, что она никогда там не работала.

Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У пары есть общая дочь, у Алисы еще двое детей от первого брака.

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