ФСБ открестилась от жены Аршавина

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса не работает и никогда не работала в ФСБ России. Об этом заявили «Интерфаксу» в Центре общественных связей ведомства в среду, 10 января.

В последнее время женщина неоднократно заявляла о своих связях со спецслужбой. 9 января казахстанская модель Ольга Семенова, которая была заснята в объятиях Андрея Аршавина, рассказала, что его жена угрожала отрезать ей пальцы, а также представлялась сотрудником ФСБ и пообещала подбросить девушке наркотики. Модель намерена подать на нее в суд.

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8 января сообщалось, что с номера телефона Аршавиной на телефон стюардессы «Аэрофлота» поступили сообщения с угрозами якобы от имени сотрудника Следственного комитета, где жена футболиста была названа майором ФСБ.

Двумя днями ранее Алису Аршавину с двумя детьми сняли с рейса «Аэрофлота» за дебош. Согласно рапорту старшего бортпроводника, женщина попыталась пересадить няню к себе в бизнес-класс, хотя у той был куплен билет в экономкласс. Кроме того, она грубо нарушала требования безопасности во время подготовки к взлету и не реагировала на неоднократные предупреждения экипажа.

Отмечалось, что из-за дебоширки вылет в Алма-Ату был задержан на два часа. Тем не менее полицейские не стали ее задерживать и ограничились воспитательной беседой, после чего женщина улетела в пункт назначения другим рейсом.

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