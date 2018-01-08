Снятая с самолета за дебош жена Аршавина назвалась майором ФСБ

Жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису, а также ее двоих детей и няню сняли с самолета за дебош. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот» в понедельник, 8 января.

Отмечается, что инцидент произошел еще 6 января. Согласно рапорту старшего бортпроводника, Аршавина попыталась пересадить няню к себе в бизнес-класс, хотя у той был куплен билет в экономкласс. Кроме того, она открыто нарушала требования безопасности во время подготовки к взлету.

«Один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности», — отметили в «Аэрофлоте».

При этом представители авиакомпании подчеркнули, что пассажирка не раз получала предупреждения экипажа о недопустимости подобных действий, в том числе и письменное предписание.

Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что стюардессе рейса, с которого сняли Аршавину, начали приходить sms с угрозами. Они были отправлены с телефона, по которому отвечала жена спортсмена, но якобы от имени сотрудников Следственного комитета. В частности, в сообщении фигурировала фраза: «Вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну».

«Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник (...). А про майора ФСБ — мало ли что там напишет оперативный сотрудник в Рождество», — пояснила владелица телефона.

Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У пары есть общая дочь, у Алисы еще двое детей от первого брака.

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