Аршавин изменил второй жене и пожалел

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин признался, что изменял своей жене Алисе Казьминой, из-за чего их брак распался. Слова футболиста приводит StarHit.

«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить», — посетовал Аршавин.

Он отметил, что решение о разводе, которое его супруга приняла около месяца назад, стало для него неожиданностью. По словам футболиста, он надеется, что Казьмина изменит свое решение. Аршавин заявил, что в этот период они практически не общались, но теперь должны встретиться и обсудить свое будущее. Также он рассказал, что скучает по дочери, которая родилась в феврале.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. До этого они несколько лет встречались. Для бывшего футболиста сборной России этот брак стал первым официальным. Ранее он девять лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, с которой они воспитывали троих детей.

Алиса была замужем за бизнесменом Алексеем Казьминым, от него она родила двоих детей.