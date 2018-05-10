Якутского министра отстранили за блат

Глава Якутии Егор Борисов отстранил министра связи и информационных технологий региона Александра Борисова за то, что он фиктивно трудоустроил сына и двух друзей в подведомственное предприятие. Об этом в четверг, 10 мая, сообщается на сайте правительства республики Саха.

По данным прокуратуры, сына и приятелей чиновник трудоустроил в «Технический центр телевидения и радиовещания». Их имена не раскрываются, но указано, что они имели неполное среднее образование и фактически на предприятии не работали. Сын министра в интересах отца подписывал табели учета рабочего времени в отношении этих двух граждан.

Следственные органы начали проверку, а прокуратура внесла представление в адрес главы Якутии. Борисову запретили работать на посту министра до конца следственных мероприятий.

В августе прошлого года бывший замглавы МЧС, генерал-полковник внутренней службы Владимир Артамонов был осужден за фиктивное трудоустройство своей жены.

58-летний Александр Борисов с 2010 по 2014 год работал заместителем председателя правительства Якутии. В 2014 году он занял пост министра связи.

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