Отнимавшую зарплату у мужа чиновницу осудили в Омской области

Суд Саратовского поселения Седельниковского района Омской области признал главу населенного пункта виновной в мошенничестве. 45-летняя чиновница фиктивно устроила мужа водителем в администрацию и получала за него зарплату. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает прокуратура региона.

Махинацию чиновница совершила в июле 2012 года. «Глава сельского поселения фиктивно трудоустроила в штат администрации поселения на должность водителя по совместительству своего супруга, не осведомленного о ее преступных намерениях. При этом ее супруг по основному месту работал вахтовым методом в другом регионе», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что никаких перевозок мужчина не совершал, ему выделялась зарплата из бюджета поселения. Чиновница распоряжалась ею «по своему усмотрению», в общей сложности причинив ущерб населенному пункту более чем на 50 тысяч рублей.

Она признала вину, раскаялась в содеянном и возместила убытки в полном размере, отметили в прокуратуре. Госслужащую приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком 9 месяцев. Мошенница лишена права занимать государственные должности сроком на один год.