Депутаты горсовета Омска подрались в очереди за «корочками»

Депутат горсовета Омска от КПРФ Иван Ивченко пострадал в результате конфликта с коллегой Владимиром Казаниным («Коммунисты России»). Об этом он сообщил порталу Om1.ru в понедельник, 25 сентября.

Инцидент произошел в отдел кадров парламента, куда коммунисты пришли, чтобы сдать свои документы и получить депутатские удостоверения. По версии представителя КПРФ, Казанин попытался пройти без очереди. «Казанин зашел в кабинет без очереди, в верхней одежде. Когда я сделал ему замечание на столь неадекватное поведение, он полез в драку и поцарапал мне лицо. Ему не понравился мой тон», — рассказал он.

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В свою очередь Казанин настаивает, что драку инициировал именно Ивченко. По его словам, работница отдела кадров разрешила ему войти, однако это не устроило его коллегу. «Ивченко начал мне хамить и, взяв в руки бумаги, скрутил их в трубочку и ударил меня по голове. Я отмахнулся уставом города, который был у меня в руках. Он начал на меня нападать», — цитирует его «Новый Омск». Он также предположил, что царапины член КПРФ получил о замок на куртке.

По данным «Тайга.Инфо», Казанин намерен обратиться в правоохранительные органы, Ивченко пока не определился.