Омские чиновники запретили магам и священникам лечить наркоманов

Министерство труда и социального развития Омской области объявило тендер на реабилитацию семи лиц, «потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача». В требованиях к исполнителю услуг, опубликованных во вторник, 26 сентября, на портале госзакупок, указывается, что с зависимостью нельзя работать при помощи духовных и магических практик.

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«Не допускается физическое, психологическое или духовное насилие (религиозных и оккультных практик, оказывающих деструктивное воздействие на личность)», — сообщается в техническом задании.

Программа рассчитана на два месяца. На контракт в региональном правительстве выделили чуть больше 270 тысяч рублей. Итоги тендера станут известны 6 октября.

Ранее в январе суд в Новосибирской области приговорил к 6 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима 28-летнего главу центра реабилитации и профилактики наркомании «Твое право на жизнь» Султана Кенжаева. Его признали виновным в похищениях людей.