РПЦ полечила наркоманов мультфильмом «Сказ о Петре и Февронии»

Екатеринбургская епархия Русской православной церкви организовала для лечащихся от наркомании и алкоголизма из Свято-Пантелеимонова центра духовного попечения просмотр православного мультфильма «Сказ о Петре и Февронии». Церковники назвали это частью реабилитации, сообщается на сайте епархии во вторник, 18 июля.

«Это метод терапии, который заключается в просмотре и обсуждении кинофильма с психологом. В процессе просмотра кинофильма и анализа понимания его образов, героев и событий участник кинотренинга исследует свои личностные особенности», — говорится в заметке.

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«В современной жизни семейные ценности зачастую, в суете трудовых будней или в одурманенном алкоголем или наркотиками рассудке уходят на второй план. А этот мультфильм как раз проповедует вечные семейные ценности и подходит для людей разного возраста», — заявил один из подопечных центра после просмотра ленты.

«Сказ о Петре и Февронии» появился на экранах 6 июля. Мультфильм основан на житии о святых благоверных князьях Петре и Февронии.