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12:24, 22 июля 2026Путешествия

Стали известны любимые города туристов-одиночек в России

Архангельск стал лидером по количеству бронирований гостиниц на одного в России
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Яковлев / ТАСС

Стали известны любимые города России для посещений одиночными туристами летом 2026 года. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, путешествия в одиночку становятся более значимыми на туристическом рынке. Доля туристов, которые бронируют отели для проживания одного человека, выросла с 45,1 процента в 2025 году до 49,8 процента в текущем году.

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Так, лидером по количеству бронирований гостиниц на одного стал Архангельск, доля резервирований одиночных номеров здесь достигла 60,9 процента. Он обогнал Кемерово (59,5%) и Томск (57,8%).

«Заметный поток таких туристов наблюдается и в регионах с развивающимся экспедиционным туризмом: в Петропавловске-Камчатском доля одиночек составляет 55,9 процента, в Абакане — 55,6 процента, в Барнауле — 55,2 процента», — отметили аналитики сервиса.

В список городов с преобладанием индивидуальных туристов вошли также Благовещенск (55,1 процента), Хабаровск (54,2 процента) и Саратов (52,8 процента).

Ранее город Европы стал любимым направлением для одиночных туристов из России. Доля бронирований номеров на одного в нем достигла 71,9 процента.

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