Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. Об этом сообщается на сайте организации.

Возможность выступать на международных турнирах получили София Дзепка, Арсений Федотов, Мария Фефелова, Егор Карнаухов, Елена Костылева, Лев Лазарев, Полина Сажина, Полина Шешелева, Иван Тельнов, Артем Валов, Дарья Дрожжина, Алексей Белкин и Виктория Стрельцова. К настоящему моменту нейтральный статус есть у 21 российского фигуриста. Ранее его получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Маргарита Базылюк, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров.

Ранее ISU допустил российских и белорусских фигуристов до участия в соревнованиях под своей эгидой в сезоне-2026/2027. Они смогут принимать участие в соревнованиях без национальной символики и гимнов. Такие же ограничения будут действовать в отношении тренерского состава и технического персонала.

На зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо Россию представляли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба спортсмена заняли шестые места в соревнованиях.