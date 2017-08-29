В российских тюрьмах впервые пройдет день открытых дверей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) впервые проведет акцию «День открытых дверей» в исправительных колониях шести регионов, чтобы показать родственникам осужденных, чиновникам, общественности и прессе условия содержания заключенных. Об этом во вторник, 29 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Посетителей ждут 4-5 сентября в тюрьме №2, известной как «Владимирский централ», где они смогут ознакомиться с экспозицией музея истории учреждения, осмотреть режимную территорию и новый корпус для заключенных. В исправительной колонии строгого режима № 3 во Владимире, где отбывают наказание мужчины, гостям покажут общежития осужденных, производственные участки, а в столовой покормят блюдами из меню заключенных. Также посетителей ждет концерт, подготовленный осужденными.

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Далее акция «День открытых дверей» пройдет поэтапно в Татарстане, Удмуртии, Омской и Томской областях и завершится в Красноярском крае.

Мероприятие посвящено 200-летию издания указа императора Александра I о создании этапов в Сибирь, отметили во ФСИН. Согласно этому документу, на Сибирском тракте появились места для остановки и ночлега ссылаемых арестантов. С интервалами в 20-30 километров были возведены небольшие постройки-тюрьмы для отдыха каторжан. Эти меры позволили облегчить тяжелые условия этапирования и содержания осужденных, отправляемых для отбывания наказания в Сибирь.