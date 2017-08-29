Сотрудники мурманской колонии нашли тайник с 26 мобильниками в газовом баллоне

Сотрудники колонии №17 в Мурманской области задержали недалеко от исправительного учреждения двух молодых людей с газовым баллоном, в котором находился тайник с запрещенными к проносу на режимную территорию предметами. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«В ходе отработки оперативной информации сотрудники исправительной колонии №17 задержали двух подозрительных граждан 1995 и 2000 годов рождения на прилегающей к учреждению режимной территории. Молодые люди при себе имели газовый баллон объемом 20 литров», — говорится в сообщении.

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Внутри баллона оказались 26 мобильных телефонов, 5 модемов, 20 сим-карт, 25 зарядных устройств, десять аккумуляторных батарей к телефонам, USB провода, а также различные запчасти к средствам мобильной связи, в том числе камеры, динамики и экраны. Кроме того, в баллоне находились три пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью емкостью 1,5 литра.

14 августа стало известно, что в исправительной колонии № 9 в Ульяновске сотрудники обнаружили мобильные телефоны под обшивкой гроба, доставленного в учреждение.