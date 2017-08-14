В ульяновскую колонию попытались передать телефоны под обшивкой гроба

В исправительной колонии № 9 в Ульяновске сотрудники обнаружили мобильные телефоны под обшивкой гроба, доставленного в учреждение. Об этом сообщается на сайте областного управления ФСИН в понедельник, 14 августа.

Гробы были возвращены в колонию, где их изготавливают, для устранения производственного брака. Во время их осмотра сотрудники отдела охраны нашли четыре мобильных телефона, два зарядных устройства и гарнитуру. Гаджеты были спрятаны «ухищренным способом». По факту произошедшего проводится проверка.

В конце июня в Калининграде задержали сотрудника исправительной колонии за передачу запрещенных предметов в учреждение. В течение месяца он передал заключенным восемь пачек сухих дрожжей. За эту услугу он получил 30 тысяч рублей на свой QIWI-кошелек. Позже,13 марта, ему дали 15 тысяч рублей за то, что пронес на территорию колонии пять мобильных телефонов.