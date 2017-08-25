Бывший замглавы МЧС осужден за фиктивное трудоустройство своей жены

Хамовнический районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему заместителю министра — статс-секретарю МЧС генерал-полковнику внутренней службы Владимиру Артамонову, его супруге Галии и бывшему замглавы экспертного совета МЧС генерал-майору Валерию Акимову. Об этом в пятницу, 25 августа, пишет газета «Коммерсантъ».

Трое подсудимых получили по три года условно за особо крупную растрату. Судебное разбирательство прошло в особом порядке в связи с признанием вины фигурантами дела и полным возмещением им ущерба.

По данным издания, Артамонов попросил сослуживца Акимова фиктивно трудоустроить в НИИ МЧС свою жену в качестве научного сотрудника. Доктор юридических наук, профессор Галия Артамонова не появлялась по месту своей работы в течение трех лет, но получила за этот период зарплату в общей сумме 1,3 миллиона рублей.

Уголовное дело о махинациях с фиктивным трудоустройством было возбуждено после проверок деятельности НИИ контрольными службами.

Артамонов был назначен заместителем министра МЧС в 2012 году и занимал этот пост до мая 2017 года. Он кавалер орденов Почета и Дружбы, лауреат премии правительства РФ и почетной грамоты президента. Был признан лучшим пожарным. Акимов занимал пост начальника НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС с 2008 года, параллельно входил в научные советы Совета безопасности РФ, ВПК при правительстве РФ, «Газпрома» и МЧС. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

