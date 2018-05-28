Воробьев вновь собрался возглавить Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщается на сайте регионального правительства.

«9 сентября состоятся выборы губернатора Московской области. Я иду на выборы, и в среду, 30 мая, состоятся внутрипартийные праймериз», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что на праймериз заявит о своей программе по развитию Московской области. «Стратегическая задача — сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым»,— подчеркнул он.

Воробьев возглавил Московскую область в сентябре 2013 года, в ходе выборов он набрал 78,94 процента голосов избирателей. С ноября 2012 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона.

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