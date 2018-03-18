Губернатор Подмосковья проголосовал на выборах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщили в его пресс-службе, передает РИА Новости.

«Андрей Воробьев с семьей проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Одинцовском районе», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

В России 18 марта проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование проходят в консульствах и посольствах России по всему миру. В частности, полноценный избирательный участок в этом году впервые открылся в индийском штате Гоа – ранее здесь организовывали лишь выездное голосование.

Президент России Владимир Путин проголосовал на избирательном участке 2151, который расположен в Российской академии наук. Также свой голос уже отдали Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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