Воробьев и Собянин заключили соглашение о развитии Московского региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин заключили соглашение о стратегическом развитии столичного региона до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья.

«Мы живем в одном пространстве, и сегодня это соглашение закрепляет очень важные направления того, что волнует каждого жителя Москвы или Подмосковья. Это вопросы транспорта, вопросы чистой воды, экологии, вопросы, которые связаны с отдыхом детей, дачников — все это требует нашего очень внимательного подхода», — рассказал Воробьев.

Соглашение направлено на развитие промышленного потенциала столичного региона. В частности, в его рамках планируется привлекать предприятия для реализации проектов и создавать высокотехнологичные рабочие места и объекты инновационной инфраструктуры. Кроме этого, оно также затрагивает сферы экологии и общественного транспорта.

«Мы, по большому счету, давно уже стали единым экономическим и социальным пространством, единым целым. И без совместных усилий, без координации действий, без создания совместных программ развиваться региону очень и очень сложно», — заключил Собянин.

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