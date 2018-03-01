Губернатор Подмосковья назвал послание президента руководством к действию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал послание президента Федеральному собранию руководством к действию. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 1 марта.

«Мы понимаем серьезность задач, программ, которые стоят перед нами. Московская область должна быть в авангарде, лидером их выполнения. Президент сделал акцент на том, что регионы должны держать высокий темп, должны чувствовать ответственность, быть инициативными», — сказал Воробьев после завершения мероприятия, которое проходило в Центральном выставочном зале «Манеж».

Глава региона обратил внимание на актуальность социальных преобразований, о которых говорил президент. В частности, он выделил пункт о формировании благоприятной городской среды. «Мы ставим перед собой одну из главных стратегических задач — это благоустройство городов, чтобы они были безопасными, чтобы и школьник, и взрослый человек мог, не оглядываясь, гулять утром и вечером. Мы выделяем большие средства на программу "Светлый город", на оснащение камерами для того, чтобы вся система работала эффективно и слаженно», — рассказал он.

Воробьев также подчеркнул важность эффективной реализации мер, направленных на модернизацию областной системы здравоохранения. «В послании прозвучала тема онкологии. В прошлом году у нас открылся онкологический центр и мы запланировали в следующие три года построить новый ультрасовременный онкологический комплекс», — заключил он.

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